İstanbul Valiliği, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılması için başkan vekili için seçim tarihi belli oldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılması ardından seçim tarihi belli oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca, Üsküdar Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekilini seçmek üzere 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 08.00'de toplanmasının Valilik tarafından uygun görüldüğü duyuruldu.

Hatırlanacağı gibi, Dedetaş, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tutuklanmıştı.