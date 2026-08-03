İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, liderliğini H.E.'nin yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul ve Ankara'da 38 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturmada örgütün 18 ayrı suça karıştığı belirlenirken, 11 örgüt üyesinin başka dosyalar kapsamında halen tutuklu olduğu bildirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Ankara'yı da kapsayan geniş çaplı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başsavcılık koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak', 'nitelikli yağma', 'silahla ve birden fazla kişiyle tehdit' ile 'mala zarar verme' suçlarını örgütlü şekilde işledikleri değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırma ve delillendirme çalışmaları sonucunda, liderliğini H.E. isimli şüphelinin yaptığı öne sürülen suç örgütünün İzmir merkez ve birçok ilçede faaliyet yürüttüğü, işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirleri örgüt yöneticilerinin yakınlarına ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.

Açıklamada, örgütün gerçekleştirdiği 18 ayrı örgütsel eylemin belirlendiği, ayrıca örgütün 11 üyesinin başka soruşturma dosyaları kapsamında halen tutuklu bulunduğu ifade edildi.

Bu kapsamda İzmir merkezli soruşturmada, İstanbul'da 2, Ankara'da 1 şüphelinin de bulunduğu toplam 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Başsavcılık, başka dosyalardan tutuklu bulunan 11 örgüt üyesi hakkında da ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemlerin yürütüleceğini bildirerek, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini kaydetti.