Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transferinin tamamlandığını açıkladı. Saran, süreçte verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, dünya futbolunun yıldız isimlerinden N'Golo Kanté'nin transferini başarıyla sonuçlandırdı. Kulüp Başkanı Sadettin Saran, transfer sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada hem camiaya hem de kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

Başkan Saran, Kanté transferinin yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk futbolu adına da önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, sürecin olumlu şekilde tamamlanmasına katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Saran, 'Hem kulübümüzün hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu transfer sürecinin başarıyla neticelenmesinde verdikleri önemli destekler dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Fenerbahçe taraftarına da ayrı bir parantez açan Saran, transfer süreci boyunca camianın kulübe olan inancının ve güçlü desteğinin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Büyük Fenerbahçe taraftarının gösterdiği güvenin, yönetim ve teknik kadro açısından önemli bir güç oluşturduğunu vurguladı.

'Şimdi o gücü sahaya taşıma zamanı' diyen Sadettin Saran, birlik ve beraberlik mesajı vererek, 'Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız' sözleriyle yeni sezon öncesi camiaya umut aşıladı.