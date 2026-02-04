Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Deaf ve Paralimpik Yüzme Takımı, 29 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Antalya Konyaaltı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takımlar Yarışması'nda elde ettiği üstün derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından başarılı sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları bireysel branşlarda elde ettikleri derecelerle dikkatleri üzerine çekti.

Hatice Kübra Toker, istikrarlı performansıyla kürsüden inmedi.

50 m Kurbağalama: Gümüş Madalya50 m Sırtüstü: Bronz Madalya200 m Kurbağalama: Gümüş Madalya400 m Serbest: Gümüş Madalya200 m Karışık: Gümüş Madalya

Ahmet Çınar Bakkal, zorlu yarışlarda önemli dereceler elde etti:

100 m Kurbağalama: Türkiye 1'inciliği50 m Serbest: Türkiye 2'ncisi100 m Serbest: Türkiye 3'üncüsü200 m Karışık: Türkiye 3'üncüsü

Şampiyonanın öne çıkan isimlerinden Baran Doruk Şimşek, başarı grafiğini bir adım daha ileri taşıdı. Daha önce 50 m Sırtüstü ve 50 m Kelebek branşlarında olimpik barajı geçen sporcumuz, bu organizasyonda bir olimpik baraj daha geçerek büyük bir başarıya ulaştı.

50 m Sırtüstü: 45 - Türkiye 1'inciliği200 m Serbest: 2:54.98 - Olimpik Baraj50 m Kelebek: 56 - Türkiye 1'inciliği

Irmak Çetinkaya, çok sayıda branşta elde ettiği derecelerle istikrarlı bir performans sergiledi:

50 - 100 - 200 m Kurbağalama: Türkiye 1'inciliği50 - 100 - 200 m Serbest: Türkiye 2'nciliği50 m Kelebek: Türkiye 2'nciliği

İdil Bengisu Tunçbilek ise adeta şampiyonaya damga vurdu:

50 - 100 - 200 - 400 - 800 m Serbest: Türkiye 1'inciliği200 m Karışık: Türkiye 1'inciliği

Elde edilen sonuçlar, sporcularımızın disiplinli, planlı ve özverili çalışmalarının somut bir göstergesi olurken; önümüzdeki dönemde hedeflenen Avrupa ve uluslararası şampiyonalar öncesinde de önemli bir motivasyon kaynağı oldu.