ABD'de eğitim dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Maarif Okulu, anaokulundan liseye kadar eğitim sunarken Türkçe dil eğitimi ve Türk kültürünü dünya genelindeki öğrencilere yaymayı hedefliyor. Yalnızca Türk veya Müslüman ailelere değil, Hristiyan ailelere de hitap eden Maarif Okulu, çok kültürlü bir eğitim anlayışını benimsiyor. Türkiye Maarif Vakfı’nın Amerika Ülke Temsilcisi Ahmet Celal Özdemir, ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’ye okulun misyon ve vizyonundan bahsetti.Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com

ABD (İGFA) - Türkiye Maarif Vakfı, ülkemizin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresidir. 17 Haziran 2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına eğitim faaliyeti yürütme yetkisine sahip bir kuruluştur.

Kamu yararına çalışıp kâr amacı gütmeyen Türkiye Maarif Vakfı, tüm ülkelerde okul öncesinden yükseköğretime, örgün öğretimden yaygın eğitime her türlü etkin çalışmayı gerçekleştirmektedir.

Türkiye Maarif Vakfının ABD’de kurmuş olduğu Maarif Okulu, Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş olup, 2017 yılında eğitim hayatına başlamasından bu yana hızla büyüyerek Türk ve yerel topluluklara hizmet sunmaktadır. Bu okul, sadece Türk çocuklarına değil, farklı kültürel geçmişlere sahip öğrencilere de kapılarını açarak eğitimde kaliteli bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

Maarif Okulu, günümüzde ana okul öncesinden liseye kadar geniş bir yelpazede eğitim sunarken, Türkçe dil eğitimi ve Türk kültürünü tüm dünyada olduğu gibi ABD’deki öğrencilerine de yaymayı hedefliyor.

Türkiye Maarif Vakfı’nın Amerika Ülke Temsilcisi Ahmet Celal Özdemir, ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’ye Maarif Okulu’nun misyon ve vizyonundan bahsetti.

54 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR!

ABD’deki faaliyetlerine ilk olarak Miraj Akademi olarak bilinen bir okulun satın alınmasıyla faaliyete geçen Maarif Okulu, dünyada 54 ülkede faaliyet 477 eğitim kurumu ile faaliyet gösteriyor.

Maarif Okulu, sadece Türk öğrencilere değil, yerel Amerikalı öğrencilere de eğitim vererek, farklı kültürleri bir araya getiriyor. Özdemir, "Buradaki öğrenci dağılımımızın yüzde 30-35’i Türk, geri kalanı ise yerel Amerikalılar," şeklinde bilgi verdi. MÜSLÜMAN AİLELERİN EĞİTİMDE BİR NUMARALI TERCİHİ 2017 yılında kurulan okul, İslami bir eğitim vermek amacıyla Müslüman topluluklardan gelen yoğun talep üzerine açılmış. Özellikle seküler devlet okullarında din eğitimi verilmemesi, ailelerin özel okullara yönelmesine neden oluyor. Maarif Okulu, bu ihtiyaçları karşılamak üzere Müslüman aileler için güvenli bir seçenek sunuyor.



Maarif Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin çoğu, Türk kökenli Amerikalılar olsa da Mısır, Filistin, Suriye ve Pakistan kökenli ailelerden gelen öğrenciler de bulunmakta. BAŞÖRTÜSÜ TAKMA ZORUNLULUĞU OLMAYAN TEK İSLAMİ OKUL!

New Jersey'de bulunan Maarif Okulu, Amerika'daki İslami eğitim kurumları arasında dikkat çeken bir özelliğe sahip. Başörtüsü takma zorunluluğu olmayan tek okul olarak öne çıkan Maarif Okulu, sadece Kur'an-ı Kerim derslerinde belirli kurallar getiriyor. Bu, öğrencilerin ve ailelerin kendi inanç ve tercihleri doğrultusunda karar verme özgürlüğünü destekleyen bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.



ÖĞRENCİLER, AMERİKALI ÖĞRETMENLERDEN EĞİTİM GÖRÜYOR

Maarif Okulu, Amerika'daki eğitim mevzuatına uygun şekilde dersler sunuyor. Matematik, fen bilimleri ve coğrafya gibi temel dersler, Amerikalı öğretmenler tarafından veriliyor. Bunun yanı sıra, Arapça, İslami dersler ve Kur'an-ı Kerim dersleri de programda bulunuyor. Özdemir, "Öğrencilerimiz, Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları ve Arapça heceleme yarışmalarına katılarak bu dillerdeki becerilerini geliştirme fırsatı buluyor," dedi.

Okulun eğitimi, sadece akademik başarıya odaklanmıyor; aynı zamanda öğrencilerin Türkçe dil becerilerini geliştirmeye de büyük önem veriyor. Özdemir, "Amerika'da yaşayan Türk ailelerin çocukları genellikle Türkçe'yi yeterince konuşamıyor. Bizim eğitim sistemimiz, Türkçe'yi aktif olarak öğretmeye yönelik," diye belirtti.

Maarif Okulu, sadece Türk kültürünü değil, aynı zamanda yerel mevzuatları da gözeterek eğitim veriyor. Öğrencilerin kendi dillerini ve kültürlerini öğrenmelerine olanak tanıyan bu yaklaşım, okulun dünya genelindeki diğer eğitim kurumlarıyla entegrasyonunu güçlendiriyor. Özdemir, "Burada, Türkçe öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak temel hedefimiz. Eğitimimiz, yerel toplumun ihtiyaçlarına göre şekilleniyor," dedi.

Ayrıca, okulun gelecekteki hedefleri arasında, sadece İslami eğitim vermekle kalmayıp, aynı zamanda charter okullar olarak da faaliyet göstermek bulunuyor. Böylece, Türkçe dersleri gibi ek dersler sunarak daha geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyorlar.



NEW JERSEY MÜFREDATI İLE EĞİTİM

Okul, mevcut müfredatını New Jersey’de uygularken, gelecekte Amerika’nın farklı eyaletlerinde yeni kampüsler açmayı planlıyor. Bu genişleme, eğitimde çeşitliliği artırmayı ve daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.



ÖĞRENCİLER TÜRK KÜLTÜRÜYLE VE BAYRAMLARIYLA İÇ İÇE

Öğrenciler, akademik derslerin yanı sıra Türk kültürü, tarihi ve müziği gibi konularda da derinlemesine bilgi sahibi oluyorlar. Maarif Okulu, Türkiye’yi tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel günlerde yapılan kutlamalar, öğrencilerin Türkiye ile bağlarını güçlendiriyor.

Öğrenciler, her yıl düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmaları ve Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları gibi etkinliklerde de performans sergileyerek ulusal değerlerini yaşıyorlar. Geçtiğimiz yıl düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışması, okulun sosyal medyasında geniş yer buldu ve Başkonsolos'un katılımıyla gerçekleştirilmesi etkinliğin önemini artırdı.



Okulun öğrencileri, her yıl Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Model United Nations etkinliklerine de katılıyor. Bu etkinlikte öğrenciler, sürdürülebilirlik ve çevre gibi konularda tartışarak ödüller kazanıyor. Geçtiğimiz yıl 15 öğrencinin katıldığı etkinlikte okul, en büyük delegasyon ödülünü kazandı. Bu başarı, Maarif Okulu’nun dünya genelindeki 500’e yakın okul arasında önemli bir yer edinmesini sağladı.

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE ÖNEM VERİLİYOR

Maarif Okulu, yalnızca akademik başarıya odaklanmakla kalmayıp, öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimlerine de büyük önem veriyor. Okul sonrası programları kapsamında piyano ve keman dersleri, okçuluk, robotik kodlama, spor etkinlikleri ve tiyatro çalışmaları sunarak, öğrencilerin ilgi alanlarına hitap ediyorlar. Öğrenciler, çeşitli müzik ve folklor etkinlikleri ile geleneksel Türk kültürünü yaşatırken, spor kulüpleri ile de fiziksel aktivitelerini sürdürüyorlar.

MEZUN ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK BAŞARILAR!

Anaokulundan liseye kadar eğitim imkanı sunan Maarif Okulu, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarındaki başarıları dikkat çekiyor. Özdemir, "Geçtiğimiz senelerde, öğrencilerimiz yüksek derecelerle üniversiteye girdiler. Bu da okulumuzun kalitesini kanıtlıyor," ifadelerini kullandı. Mezun olan öğrenciler, Rutgers, Columbia, Stevens, Montclair Üniversiteleri gibi çeşitli prestijli okullara yerleşerek, Maarif Okulu'nun başarısını gözler önüne seriyor.

Maarif Okulu’nun en önemli amaçlarından biri ise öğrencileri Türkiye’deki üniversitelere yönlendirmek. Özdemir, "Maarif Okulu, öğrencileri Türk üniversitelerine yönlendirerek, onların Türkiye ile bağ kurmasını sağlıyor," dedi. Böylece mezunlar, ülkelerine döndüklerinde, Türkiye ile güçlü ilişkiler geliştirebiliyorlar.

DAHA BÜYÜK KAMPÜS, DAHA KALİTELİ EĞİTİM

Bloomfield’de bulunan okul, şu anda 220-250 öğrenci kapasitesine sahip ve şu anda bekleme listeleriyle birlikte talep artışı yaşıyor. Bu talepleri karşılamak ve eğitim kalitelerini artırmak amacıyla yeni bir kampüs satın alan okul yönetimi, öğrenci kapasitesini 650’ye çıkarırken daha geniş laboratuvarlar ve eğitim alanlarına sahip olacak.



ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERDEN TALEP VAR

Maarif Okulu, eğitim kalitesini artırmak için uluslararası öğrenciler kabul etmeyi planlıyor. Yeni bir kampüs projesi üzerinde çalışan okul, yurt hizmeti sunarak, yurtdışından gelecek öğrencileri de kabul etmeyi hedefliyor. Özdemir, "Dünyadaki bütün ülkelerden ABD’de okumak üzere uluslararası öğrencileri kabul etmek istiyoruz. Ancak, pandemi süreci ve yasal süreçler nedeniyle bu proje biraz ertelendi. Bunun için akreditasyon sürecimizi sürdürüyoruz," dedi.

Öğrencilerinin başarısını ve kültürel bağlarını ön planda tutan Maarif Okulu, gelecekte daha fazla Türk okulu açmayı planlıyor. Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtma misyonunu sürdüren okul, global bir eğitim sunarak, öğrencilerini dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedefliyor.



BİR İLKE İMZA ATILDI: YAPAY ZEKA DERSLERİ!

New Jersey’de bulunan Maarif Okulu, dünya genelindeki Maarif okulları arasında bir ilke imza atarak yapay zeka (YZ) dersini müfredatına dahil etti. Türkiye Maarif Vakfının ABD’de bulunan bir müfredat yazıcısı şirketi ile iş birliği yapması sonucu, bu yıl yapay zeka dersini çeşitli ülkelerde pilot uygulama olarak hayata geçirdi. ABD Maarif Okulu, yapay zeka eğitimini sunan dört ülkeden biri olarak dikkat çekiyor.

OKUL MÜDÜRÜ BEYHAN DOĞAN’DAN ABDPOST’A ÖZEL AÇIKLAMALAR!

ABDPost.Com’a konuşan Okul Müdürü Beyhan Doğan, 2018’den beri öğretmenlik yaptığını ve 2022’de müdürlük görevine başladığını belirtti. Doğan, “Öğrencilerimiz, yapay zeka dersinde kodlama ve elektronik gibi konuları öğrenirken, dünya genelindeki son teknolojileri de takip edebilecekler,” dedi.



TÜRKÇE KURSLARI DA DÜZENLENECEK

Maarif Okulu, sadece yapay zeka dersi ile sınırlı kalmayarak, Türk kültürünün ve dilinin korunmasına yönelik projeler de geliştiriyor. Okulun, örgün eğitimin dışında sadece Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler için Amerika genelinde haftasonu eğitimleri açmayı planladığını belirten Doğan, "Burada yaşayan Türk çocukları, Amerikalı okullara gittikçe Türkçe öğrenemiyor. Bu yüzden hafta sonları Türkçe kursları düzenleyeceğiz," şeklinde konuştu.

Şu anda online Türkçe dersleri, Washington Büyükelçiliği tarafından sağlanıyor. Ancak Maarif Okulu, kendi bünyesinde de Türkçe kursları açarak talep toplayacak. Doğan, “Bu kurslar sayesinde Türkçeyi unutan çocuklara destek olmayı hedefliyoruz,” dedi.



ULUSLARARASI PLATFORMLARDA SÖZ SAHİBİ ÖĞRENCİLER YETİŞİYOR

2017’den beri matematik öğretmeni olarak görev yapan Büşra Başçı, bu yıl okulun yardımcı müdürü olarak da göreve başladı. 1995 yılından beri Amerika’da yaşayan Başçı, öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimlerine büyük önem verdiklerini belirtti.



Büşra Başçı, öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerinin gelişmesiyle birlikte uluslararası platformlarda daha fazla söz sahibi olduklarını vurguladı. Öğrenciler, yarışmalarda en iyi konuşan ekip ve en iyi katılım sağlayan ekip gibi çeşitli ödüller de kazanarak kendilerini ifade etme konusunda büyük bir özgüven geliştirdiler.

FARKLI DİL DESTEKLERİ İÇİN TALEP EDİLMESİ YETERLİ!

Okulda, Türkçe ve Arapça derslerinin yanı sıra öğrencilerin dil becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Öğrencilerin farklı dillerde eğitim alabilmeleri için talep olması durumunda yeni programlar açabileceklerini belirten Başçı, “Eğer velilerimiz İspanyolca gibi diller için talepte bulunursa, bu dilleri de eğitim programımıza ekleyebiliriz,” dedi.



Okulun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla, Maarif Okulu’nun etkinlikleri ve başarıları geniş bir kitleye ulaşıyor. Büşra Başçı, “Öğrencilerimizin kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemli,” diyerek, okulun misyonunu vurguladı.

Maarif Okulu, uluslararası başarıları ve yenilikçi eğitim yöntemleriyle geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyor.