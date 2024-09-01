Nevşehir Belediyesi öncülüğünde Kayaşehir’de bir araya gelen gönüllü kadınlar ihtiyaç sahibi aileler ve yeni eğitim öğretim döneminin açılmasına sayılı günler kala öğrenciler için erişte kesip gözleme yaptı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye’de sosyal projeleri ile birçok belediyeye örnek olan Nevşehir Belediyesi bu kez belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler için gönüllü kadınları bir araya getirdi. Proje kapsamında sabah erken saatlerde Kayaşehir’de bir araya gelen çok sayıda gönüllü kadın açtıkları hamurlarla erişte keserek gözleme yaptı. Yapılan eriştiler şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken gözlemeler ise geliri ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılacak olan kırtasiye yardımında kullanılmak üzere satıldı.

Etkinlik için gün boyu Kayaşehir’de bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayaşehir’i gezmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistlere gözleme ikram etti.

Projeye destek veren tüm gönüllü kadınlara teşekkür eden Arı, “Toplumumuzun en değerli yanlarından biri, yardımlaşma ve dayanışmadır. Sizler, bu değerlere en güzel örnekleri sergiliyorsunuz. Gözleme ve erişte yaparak ve emek vererek, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve ailelere destek olmanız gerçekten takdire şayan. Yaptığınız iş sadece ekonomik bir katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, birlikte olmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor” dedi.