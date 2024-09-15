Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cevher Dudayev Mahallesi, Bekdik Mahallesi ve Bahçelievler Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Mahallelerin altyapı ve üstyapı problemlerini yerinde tespit etmek ve vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek için mahalle ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, son olarak Cevher Dudayev, Bekdik ve Bahçelievler Mahallelerini ziyaret etti. Beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte gittiği mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Arı, çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.

Gittiği mahallelerde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarında da incelemelerde bulunan Arı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.