Nevşehir Başkan Rasim Arı, çocukların becerilerinin desteklenmesi ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanmasının önemli olduğunu belirterek Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Aktivite Merkezi tarafından düzenlenen Anne Çocuk atölye etkinliğine katıldı ve çocuklara metel anlattı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi tarafından 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik olarak düzenlenen 'Pijamalarla Masal Dünyasına Yolculuk' Anne-Çocuk Atölyesi, miniklerin ve annelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde düzenlenen etkinlikte, masalı Belediye Başkanı Rasim Arı bizzat anlatarak çocuklarla keyifli anlar yaşattı. Pijama temasıyla hazırlanan atölye, çocukların kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini sağlarken, masal dünyasının büyülü kapıları aralandı. Masal anlatımı sırasında çocuklar hayal güçlerini kullanarak hikâyeye dahil olurken, dikkat ve dinleme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinlik, çocukların dil gelişimini, kelime dağarcığını ve kendini ifade etme becerilerini desteklerken; masal kahramanları aracılığıyla duyguları tanıma, empati kurma ve problem çözme gibi bilişsel ve duygusal gelişim alanlarına da katkı sağladı.

Anne-çocuk etkileşiminin ön planda olduğu atölye, güvenli bağlanmayı güçlendirerek çocukların sosyal gelişimine olumlu etki sundu.

Nevşehir Belediyesi veli, öğrenci ve belediye iş birliğinin daha çok güçlendirilmesi adına çalışmalarına devam edecek.