30 Ağustos Zafer Bayramı Nevşehir’de düzenlenen tören ile kutlandı.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’de, sabah saatlerinde Atatürk Anıttı’na çelenk sunumu ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri, daha sonra 2 nolu çim sahada devam etti.

Burada ilk olarak Vali Ali Fidan beraberinde Belediye Başkanı Rasim Arı ve Garnizon Komutanı Albay Hasan Şimşek ile halkın bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, Gazi Ortaokulu ile 75. Yıl İlkokulu halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında çeşitli branşlarda eğitilen köpeklerin temel itaat ve engel parkuru gösterisi sunduğu programda, okçuluk ve tekvando sporcuları sahne aldı.