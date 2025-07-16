15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Nevşehir’in simgelerinden biri olan tarihi Kayaşehir, ay yıldızlı renge büründü.NEVŞEHİR (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9’ncu yılı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Nevşehir Kalesi etrafında Tarihi Kayaşehir ve Kahveci Dağı’nda ay yıldızlı ışık gösterisi düzenlendi. "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı 15 Temmuz tarihinin 9. Yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir’de de çeşitli etkinlikler yapıldı.

Nevşehir’de gündüz gerçekleştirilen kutlama programlarının ardından akşam Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kayaşehir’de ışık gösterisi gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olan tarihi Kayaşehir’de, ay yıldız olarak yapılan ışık gösterisi görsel bir şölen oluşturdu.