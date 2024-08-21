Nevşehir Belediyesi’nin öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği Kırtasiye Desteği’ne başvurular başladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Sosyal belediyecilik ilkesi ile çalışmalarını sürdüren ve bu konuda hayata geçirdiği projelerle Türkiye’deki birçok belediyeye örnek olan Nevşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala yeni bir eğitime destek paketini daha açıkladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde, eğitimin her alanında öğrencilere ve velilere destek olan Nevşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencilerin eğitim hayatlarını daha verimli sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunacağını duyurdu.

Kırtasiye desteğine dezavantajlı ve dar gelirli ailelerin bizzat başvuru yapması gerekiyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde aktif öğrencisi bulunan veliler, 20-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Turkuaz Masa’ya şahsen başvurarak veya 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuru yapabilecek.

Ön başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak gelir düzeyi araştırması ile birlikte kırtasiye desteğinden faydalanacak ailelere dağıtılacak çekler ile öğrenciler kentteki yerel esnaflardan alışverişlerini yapabilecek.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde hem ihtiyaç sahiplerinin hem de esnafın yüzünü güldüren projeye şehirdeki hayırsever iş insanları da destek olabilecek. Kampanyaya katılarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak isteyen hayırsever iş insanları da Turkuaz Masa’ya başvuruda bulunabilecek.