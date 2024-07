Nevşehir Belediyesi tarafından Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Nevşehir Kalesi içerisinde düzenlenen ‘Aşure Günü’ etkinliğine Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ahmet Çöler, Hasan İler ve Veli Kırşehirli, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ersin Tunç ve beraberindeki Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi eğitmenlerince sunulan ilahi dinletisi ile başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm hemşehrilerinin Muharrem Ayı ve Aşure Günü’nü tebrik ederek, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Arı konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Ben bu şehrin her bir ferdine aşığım. İyi ki bu aşkı iliklerimize kadar yaşadık, iyi ki bu şehrin bir evladıyım, iyi ki bu şehrin bir ferdiyim. Allah’a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki siz beni bağrınıza bastınız ve başı dik, alnı açık bir şekilde hem şehrin sokaklarında hem de Türkiye’nin dört bir köşesinde gezmeme, dolaşmama vesile oldunuz.Allah'tan niyazım ve dileğim odur ki; bana güvenen, bana inanan sizlere karşı Allah beni mahcup eylemesin. Çünkü hiçbir siyasetçiye nasip olmayan bir sevgiyi bana nasip ettiniz. Hiçbir siyasiye nasip olmayacak teveccühü bana gösterdiniz. Her bir siyasetçi ait olduğu rozet kadar değer gördü, ait olduğu rozet onu siyaseten bir yerlere getirdi ama beni bir rozet için değil bağrınıza bastığınız için bu şerefi bana layık gördünüz. Ne kadar teşekkür etsem, ne kadar sizi anlatacak söz bulmaya kalksam söz kifayetsiz kalır. O yüzden tekrar duam odur ki rabbim beni size mahcup eylemesin. Ben çok daha fazla iş yapayım diye değil bu şehirde bana güvenenleri mahcup etmeyeyim diye gayret sarf ediyorum. Çünkü bu şehir beni bir kardeşi gibi görüp bağrına bastı. Bu şehirde anneler ve babalar beni evladı bildi. Küçükler ağabeyi bilip bana sarıldı. Eğer bu sevgiye ben de ihanet eder isem, eğer bu sevginin karşılığında milletin beklentilerini, bu şehrin kurduğu hayalin gerçekleştirme adımlarını atamaz isem, verdiğim sözleri yerine getiremez isem bu şehir bundan sonra hiçbir siyasetçiye güvenmeyecek. Bunun bilincinde ve idrakındayım. O yüzden omzumdaki yükün ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Sizlerin beklentilerine cevap verebilmek için ne kadar çok çalışmam gerektiğinin farkındayım. Siz duanızı ve sevginizi eksik etmediğiniz müddetçe Allah’ın izni ile kanımın son damlasına kadar her türlü fedakarlığı yaparak sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. “

Arı’nın konuşmasının ardından Vaiz Ramazan Bezgin tarafından ‘Muharrem Ayı ve Aşure Günü’ konulu sohbet ise katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Program, Nevşehir Belediyesi aşçılarınca 5 bin kişilik hazırlanan ve kazanlarda kaynatılan aşureler vatandaşlara ikram edilmesi ile son buldu.