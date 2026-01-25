Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir, Dünya'nın en prestijli turizm organizasyonlarının başında gelen Madrid FİTUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen FİTUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda, Nevşehir Belediyesi'nin turizmdeki nazar boncuğu Kayaşehir uluslararası vitrine çıkarıldı. Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan organizasyonda, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Nevşehir'i en üst seviyede temsil ederken Dünya'nın birçok ülkesinden belediye başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi hem Kayaşehir hem de Kapadokya'nın tanıtımı için en büyük turizm fuarlarından biri olan Madrid fuarında yerini aldı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'nın yanında, Nevşehir'in yeni gözdesi Kayaşehir'i dünya turizmine kazandırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, fuar kapsamında hem yerli hem de yabancı turizm acenteleriyle temaslar kurduklarını ifade etti.

Başkan Arı açıklamasında 'Kapadokya'yı ve yeni turizm destinasyonumuz Kayaşehir'i sadece yerli acentelere değil, dünyanın dört bir yanındaki turizm profesyonellerine tanıtmak için buradayız. İddia ediyorum ki Kayaşehir, çok kısa süre içerisinde dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olacak' dedi.

Nevşehir Belediyesi'nin tanıtım çalışmaları, uluslararası turizm çevrelerinden yoğun ilgi görürken, Kayaşehir'in dünya turizminde güçlü bir marka hâline gelmesi hedefleniyor.