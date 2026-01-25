Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tarih boyunca 'Makarr-ı Ulema' yani âlimler şehri olarak anıldığını hatırlatarak, bugün bu köklü ilim mirasının dünyada ve Türkiye genelinde başarılarıyla anılan üniversiteler ve Büyükşehir Belediyesi'nin genç dostu hizmetleriyle daha da güçlendiğini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de faaliyet gösteren 5 üniversitede yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri'miz, sadece üniversite sayısıyla değil; sunduğu yaşam kalitesi, sosyal destekleri ve öğrenci odaklı belediyecilik anlayışıyla Türkiye'nin örnek öğrenci şehirlerinden biri haline gelmiştir' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi'nin, Kayseri'nin bilim ve eğitimdeki gücünü ortaya koyduğunu vurgulayarak, üniversitelerin araştırma, akademik üretim ve toplumsal katkı alanlarında önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Erciyes Üniversitesi'nin araştırma kapasitesi ve akademik üretkenliğiyle Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldığını dile getiren Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi'nin ise uluslararası sıralamalarda elde ettiği derecelerle yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki alanlarında Kayseri'yi dünya vitrinine taşıdığını söyledi.

Kayseri Üniversitesi'nin genç yaşına rağmen uluslararası etki sıralamalarında yer almasının önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin özellikle sağlık ve uygulamalı bilimlerde bölgesel bir cazibe merkezi haline geldiğini, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi'nin de nitelikli tıp eğitimiyle şehrin sağlık altyapısına güç kattığını kaydetti.

Kayseri'nin ilim, irfan ve bilimin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Başkan Büyükkılıç, şu değerlendirmede bulundu: 'Kayseri, geçmişten aldığı ilim mirasını güçlü üniversiteleri ve genç nüfusuyla geleceğe taşıyan bir şehir konumundadır. Üniversitelerimizle birlikte Kayseri'yi; araştırma, yenilikçilik, eğitim kalitesi ve toplumsal katkı açısından güçlü bir üniversiteler şehri haline getirdik.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'Genç Dostu Belediye' ödülüne layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Öğrenci Şehri Kayseri' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, gençlere yönelik hizmetlerin artarak devam ettiğini ifade etti.

Bu kapsamda KAYMEK aracılığıyla ücretsiz eğitim ve kişisel gelişim kursları düzenlendiğini, Spor A.Ş. ile spor okulları ve çeşitli sportif faaliyetlerin sunulduğunu, Sanat Akademisi ile gençlerin sanatsal gelişimine katkı sağlandığını aktaran Büyükkılıç, şehir genelindeki 15 büyükşehir kütüphanesinin öğrencilere sessiz, güvenli ve nitelikli çalışma ortamı sunduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sosyal yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz sıcak çay, çorba ve çamaşır yıkama hizmetleri sunduklarını belirterek, üniversite öğrencisi bulunan binlerce aileye nakdi destek sağlandığını açıkladı.

Eğitimi bir gelecek yatırımı olarak gördüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle tamamladı: 'Gençlerimizin donanımlı, özgüvenli, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam ediyoruz. Kayseri, geçmişiyle âlimler şehri, bugünüyle üniversiteler şehri, geleceğiyle ise Türkiye'nin bilim ve eğitim merkezlerinden biri olmaya adaydır.'