Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, mesajında Uğur Mumcu'yu rahmetle anarken, onun gibi düşünceyi, hukuku, demokrasiyi ve birlikte yaşamı savundukları için yaşamdan koparılan tüm devrim şehitlerini de saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

Dr. Sema Karaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: '24 Ocak, Türkiye'nin yakın tarihinde gerçeğin peşinden gitmenin bedelini canıyla ödeyen Uğur Mumcu'yu kaybettiğimiz gündür. Uğur Mumcu, kalemiyle karanlığa ışık tutmaya çalışan, hakikatin izini süren bir aydındı. Onu rahmetle anıyorum.'

Karaoğlu, Uğur Mumcu'nun mücadelesinin yalnız olmadığını vurgulayarak, 'Cumhuriyeti ve laikliği savunduğu için Mustafa Fehmi Kubilay'ı, gerçeğin peşine düştüğü için Doğan Öz'ü, bilimi savunduğu için Bedri Karafakıoğlu'nu, barışı yazdığı için Abdi İpekçi'yi, Cumhuriyetin hukukunu savunduğu için Muammer Aksoy'u, aklın ve laikliğin sesi olduğu için Bahriye Üçok'u, gerçeği görüntülediği için Metin Göktepe'yi, demokrasiden vazgeçmediği için Ahmet Taner Kışlalı'yı, hukuku ve halkın güvenliğini savunduğu için Gaffar Okkan'ı, karanlık ilişkileri yazdığı için Necip Hablemitoğlu'nu, bu topraklarda birlikte yaşamı savunduğu için Hrant Dink'i ve aynı uğurda yaşamını yitiren daha nicelerini bu vesileyle anıyoruz' dedi.

Başkan Karaoğlu, 24 Ocak'ın yalnızca bir yas günü olmadığını belirterek, toplumsal hafızanın önemine dikkat çekti. Açıklamasında, 'Toplumlar hafızalarını kaybettiklerinde aynı acıları tekrar tekrar yaşar. Adaletin, özgür basının ve bağımsız düşüncenin susturulduğu her dönem, şiddeti meşrulaştırır ve korkuyu bir yönetim aracına dönüştürür' ifadelerini kullandı.

Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümünün aynı zamanda bir yüzleşme çağrısı olduğuna işaret eden Karaoğlu, 'Gerçek ertelenebilir, bastırılabilir; ancak yok edilemez. Bugün yaşadığımız ekonomik, siyasal ve toplumsal krizlerin kökleri, susturulmuş gerçeklerde ve hesaplaşılmamış karanlıkta yatmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Devrim şehitlerinin bir isim listesi olmadığını, her birinin bu ülkenin yarım bırakılmış adalet dosyaları olduğunu vurgulayan KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Bu ülkenin vatanseverleri olarak, Uğur Mumcu'nun ve onun gibi bu uğurda yaşamını yitiren tüm aydınların bıraktığı yerden, korkmadan, susmadan, hakikatin tarafında durmaya devam edeceğiz.'