Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Park, yarıyıl tatilinde de çocukların akınına uğradı.

MERSİN (İGFA) - Trafik kurallarını uygulamalı olarak deneyimleyen minikler, aynı zamanda eğlencenin de tadını çıkardı. Aileler ise ücretsiz sunulan Trafik Park eğitimden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

5-12 yaş arası çocuklara akülü araçlarla ücretsiz sürüş imkânı sunulan parkta, minikler trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor.

Trafik Park'ta minikler keyifli vakit geçirirken, günlük yaşamda kullanabilecekleri trafik bilincini de kazanıyor. 450 metrekarelik alanda çim tepeleri ile zenginleştirilen Trafik Park; trafik sürüş parkurunun yanı sıra, değişik etkinliklerle de miniklerin ilgisini çekiyor.

SERT: 'TRAFİK PARK'TA, 5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ SÜRÜŞ İMKÂNI SUNUYORUZ'

Büyükşehir Trafik Park'ta, 5-12 yaş arası çocuklara akülü arabalarla ücretsiz trafik eğitimleri verdiklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan Burcu Sert, 'Trafik Park'ın içerisinde, üretici kadınların stantları da yer alıyor.

Ara tatilde olduğumuz için kadınlar organik oyuncaklar satıyor. Aynı zamanda yeme-içme stantlarımız da bulunuyor. Tüm Mersinlileri aileleriyle birlikte buraya davet ediyoruz' dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisinden de memnuniyet duyduklarını ifade eden Sert, 'Tüm Mersin halkını, çocukları ile birlikte misafir etmekten mutluluk duyuyoruz' diye konuştu.

EBEVEYNLER, TRAFİK PARK'IN ETKİNLİKLERİNDEN ÇOK MEMNUN

Trafik Park'ta misafirleriyle vakit geçiren velilerden İlknur Solak, alanın çok yönlü olmasına vurgu yaparak, 'Daha önce de gelmiştik ve çok memnun kalmıştık. Şehir dışından gelen misafirlerimize de Trafik Park'ı göstermek istedik. Biraz yoğun olsa da her şey çok güzel. Boyama alanları ve materyaller çok özenli hazırlanmış. Çocuklar gerçekten keyifle vakit geçiriyor' ifadelerini kullandı.