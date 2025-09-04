Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından, Mevlit Kandili münasebetiyle camilerde vatandaşlara kandil simidi ve şerbet ikramında bulunuldu.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi her kandilde olduğu gibi geleneği bozmayarak Mevlit Kandilinde de yatsı namazı çıkışı görevli personel tarafından Nevşehir halkına kandil simidi ve şerbet dağıttı.

Kandil simitleri ve şerbet, Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından camilerin önüne kurulan stantlardan vatandaşlara ikram edildi.

Nevşehirli vatandaşlar yatsı namazında okunan Kur’ân-ı Kerim, mevlid-i şerif, salât-u selâm, ilâhî, kaside ve dualar eşliğinde mübarek Mevlit gecesinin feyiz ve bereketinden istifade ederek dua etti.

Alemlere rahmet olarak dünyaya gelen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) doğduğu gece olan mübarek Mevlit Kandili dolayısıyla, Nevşehir Belediyesi, vatandaşlara 2000 adet kandil simidi ve 125 litre şerbet dağıttı.

Belediye Başkanı Rasim Arı açıklamasında "Bu mübarek güzel gecenin İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisiyle Nevşehir halkı başta olmak üzere bütün İslam aleminin Mevlit Kandilini tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi.