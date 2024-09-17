Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 19 Eylül Perşembe günü gençler için Dolunay Yürüyüşü düzenlenecek.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ programı kapsamında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni tercih ederek eğitim hayatlarını bundan böyle Nevşehir’de sürdürecek olan gençler için ’Dolunay Yürüyüşü’ düzenlenecek. 19 Eylül Perşembe günü akşam gerçekleştirilecek olan etkinliğe dileyen tüm üniversite öğrencileri ücretsiz olarak katılabilecek.

Etkinliğe katılacak olan gençler, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sezai Karakoç Yaşam Merkezi içerisinde bugün açılışı gerçekleştirilecek olan Gençlik Ofisi’ne kayıtlarını yaptırabilecek.