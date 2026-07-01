Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 Akademik Yılı mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı. Genç hukukçular yemin ederek meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin en köklü hukuk eğitim kurumları arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile bünyesinde bulunan Adalet Meslek Yüksekokulunun 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Coşku ve gururun bir arada yaşandığı törene akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci yakını katıldı.

Törene; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Lale Burcu Önüt, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin aileleri iştirak etti.

GENÇ HUKUKÇULARA MESAJLAR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Sancakdar ve fakülte birincisi katılımcılara hitap etti.

Konuşmalarda hukuk mesleğinin toplumsal önemi, adaletin tesisindeki rolü ve meslek etiğine bağlılığın gerekliliği vurgulanırken, mezun öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve birikimi toplum yararına kullanmalarının önemine dikkat çekildi.

Mezunlara meslek yaşamlarında başarı dileklerinde bulunulan törende, ailelerin ve akademisyenlerin emeklerine de teşekkür edildi.

KÜTÜĞE İSİM PLAKASI ÇAKILDI

Program kapsamında 2025-2026 Akademik Yılı Fakülte Birincisi tarafından mezuniyet kütüğüne isim plakası çakıldı. Geleneksel olarak gerçekleştirilen bu anlamlı törenle birlikte başarılı öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi tarihindeki yerini aldı.

Mezuniyet programında ayrıca fakülte ve yüksekokulda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödül ve hediyeler takdim edildi. Başarılı öğrenciler, ödüllerini akademik yöneticilerin elinden alırken salonda duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı.

HUKUKÇU YEMİNİ ETTİLER

Törenin en anlamlı bölümlerinden birini ise hukukçu yemini oluşturdu. Mezun öğrenciler, hep birlikte hukukçu yeminini ederek meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Adalet, hukukun üstünlüğü ve meslek etiğine bağlılık ilkelerini yüksek sesle dile getiren genç hukukçular, gelecekte üstlenecekleri sorumlulukların bilinciyle yeminlerini gerçekleştirdi.

Akademisyenler ve aileler tarafından büyük alkış alan yemin töreni, mezuniyet programının unutulmaz anları arasında yer aldı.

KEPLER GELECEK İÇİN HAVALANDI

Programın sonunda gerçekleştirilen geleneksel kep atma töreninde öğrenciler mezun olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Amfi tiyatroyu dolduran aileler ise çocuklarının bu özel gününe tanıklık ederek mezuniyet sevincine ortak oldu.

Renkli görüntülere sahne olan törende öğrenciler arkadaşları ve akademisyenleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Büyük bir coşku içerisinde tamamlanan mezuniyet programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.