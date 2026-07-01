Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi' gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından kapılarını Başkentliler için yeniden açtı.

ANKARA (İGFA) - Şehit ve gazi yakınları ile gaziler, engelli bireyler, 65 yaş ve üstü vatandaşların misafir edildiği tesis; 4 gece 5 gün boyunca misafirlerine ulaşımdan ikramlara kadar tam pansiyon kalitesinde hizmet veriyor.

Yararlanmak isteyen vatandaşlar, tatilkamplari.ankara.bel.tr adresi üzerinden online olarak başvuruda bulunabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde 'insan odaklı' çalışmalarını sürdürüyor.

'Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi' gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından kapılarını Başkentliler için yeniden açtı. Şehit ve gazi yakınları ile gaziler, engelli bireyler, 65 yaş ve üstü vatandaşların misafir edildiği tesis; her hafta farklı bir grubu ağırlamaya devam ediyor.

KONAKLAMADAN SOSYAL ALANLARA KADAR KALİTELİ HİZMET

Tesise gelen misafirlerin konforu, güvenliği ve sağlığı için her detay titizlikle düşünülürken 4 gece 5 gün boyunca vatandaşlar ücretsiz olarak birçok imkândan faydalanıyor.

Bu kapsamda; vatandaşların, tesise gidiş ve dönüş transferleri güvenli bir şekilde sağlanıyor. Ayrıca konaklama boyunca sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği ikram olarak sunuluyor.

Bunun yanı sıra gün içinde çay ve kahve servisleri de yapılıyor. Güvenli ve son derece hijyenik bir ortamda; misafirler havuz, internet ve şifalı jeotermal/kaplıca hizmetlerinden kesintisiz yararlanma imkânı buluyor.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILIYOR

Kızılcahamam'ın şifalı sularında dinlendirici bir tatil geçirmek ve bu özel hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını dijital ortamda kolayca gerçekleştirebilirler. Başvurular tatilkamplari.ankara.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılıyor.