Manisa'da özellikle yoğun yağışların ardından yaşanan su birikintileri ve ulaşımda meydana gelen aksaklıkların önüne geçmek amacıyla altyapı yatırımlarına hız verildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, kentin en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarından biri olan Cider Yolu'nda yağmur suyu hattı çalışması başlatıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefiyle altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ekipler tarafından yoğun yağışlı havalarda sürücüler ve yayalar için risk oluşturan noktalar tek tek tespit edilerek kalıcı çözümler üretiliyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'nde bulunan, kentin en yoğun kullanılan ulaşım güzergahlarından biri olan Cider Yolu'nda yağmur suyu hattı çalışması başlatıldı. Çalışma ile su baskınları ve göllenme sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

TRAFİK AKIŞI RAHATLAYACAK, VATANDAŞLAR MAĞDUR OLMAYACAK

Proje kapsamında toplam 260 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yağmur sularının daha hızlı tahliye edilmesi sağlanacak, böylece hem trafik akışı rahatlayacak hem de vatandaşların yaşadığı mağduriyetler sona erecek. Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kazı Ekipleri Sorumlusu Hakan Pekkarakaş ise, Başkan Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda Manisa genelinde altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, Cider Yolu'nda hayata geçirilen proje sayesinde vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı sorunların sona ereceğini ifade etti. Pekkarakaş, proje kapsamında 260 metre hat imalatı gerçekleştirileceğini ve çalışmalar tamamlandığında bölgede yağmur kaynaklı mağduriyetlerin yaşanmayacağını söyledi.

Yarhasanlar mahalle muhtarı Fevzi Ateş ise, 'Cider Yolu vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan bir yol. Yağışlı günlerde sorun yaşanıyordu. Besim Başkanımız sayesinde altyapı çalışması yapıldı. Mahallem adına Besim Başkanımıza teşekkür ederim' ifadelerini kullandı. Yağmur suyu hattı çalışmalarının hemen ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması yapılacağı belirtildi.