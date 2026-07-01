Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Perşembe'de düzenlenen Kabotaj Bayramı kutlamalarında en çok ilgiyi yağlı direk yarışları gördü. Kutlamalara TCG Tuzla Karakol Gemisi'nin ziyareti de ayrı bir anlam kattı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Perşembe ilçesinde düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Güler'in girişimleri ile Ordu'ya gelen ve kutlamalara anlam katan TCG Tuzla Karakol Gemisi ise ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Ordu'da coşkuyla kutlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi iş birliğinde Perşembe İskelesi'nde düzenlenen kutlamalar, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ve diğer protokol üyelerinin deniz şehitleri adına denize çelenk bırakması ile başladı.

BAŞKAN VEKİLİ BAŞ: 'BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI BİR GÜN'

Programda bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in selamlarını iletti. Kabotaj Bayramı'nın önemine vurgu yapan Başkan Vekili Baş, 'Kabotaj Bayramı Milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın önemli simgelerinden bir tanesi. Bizler için çok önemli ve anlamlı bir gün. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun' dedi.

YARIŞLAR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Halk oyunları gösterisi ile devam eden programda çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi. Etkinliklerde en çok ilgiyi yağlı direk ve çuval yarışları gördü. Birçok yarışmacı yağlı direğin ucunda bulunan bayrağı kapabilmek için kıyasıya mücadele verirken etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu. Program Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının konseri ile devam ederken vatandaşlarda çalan şarkılara eşlik etti.

TCG TUZLA GEMİSİ KUTLAMALARA ANLAM KATTI

Kutlamaların en önemli bölümü ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Ordu'ya gelen TCG Tuzla Karakol Gemisi'ne yapılan ziyaretler oldu. Perşembe İskelesi'ni dolduran vatandaşlar düzenlenen seferlerle gemiyi gezme fırsatı buldu.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Gemiyi heyecanla gezen, çok gururlu ve mutlu olduklarını aktaran vatandaşlar, geminin Ordu'ya gelmesine vesile olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.