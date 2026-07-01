Yıllardır düzenlediği 'Kocaeli Kitap Fuarı' ile kitapları okurlarla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu önemli organizasyonun ilk adımını yine başarı ile attı. 82 Kocaelili yazar, 'Kocaeli'nin Yazarlar Fuarı' ile ikinci kez okurlarıyla buluştu. Kitapları sokağa taşıyan Kocaeli'nin Yazarları Fuarı, bu yapısıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Yazarları Fuarı, İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda açıldı. Açılışa Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Halk Kürsüsü Derneği Başkanı Ramazan Sevinç, yerel yazarlar ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler, Sivil Toplum Kuruluşları ile Kocaeli Kent Konseyi ve Halk Kürsüsü Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 82 yazar, 29 Haziran-05 Temmuz tarihlerinde İzmit Endüstri Meslek Lisesi önünde imza günleri düzenleyecek.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlk konuşmayı yapan Halk Kürsüsü Derneği Başkanı Ramazan Sevinç, fuarı yerel yazarlar açısından önemli bir alan açılması olarak değerlendirdi. Bu önemli projede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkısına dikkat çeken Sevinç, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz fikrimize destek verdi ve hep yanımızda oldu. Fuarımızın, Kocaelili yazarlar ve okurlarını buluşturacak olmasının heyecanını yaşıyoruz' diye konuştu.

'KENTİN HAFIZASI ADINA YAPILAN ÖNEMLİ ÇALIŞMA'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Kocaeli'nin Yazarları Fuarı'nın bu yıl ikincisini düzenlediklerini hatırlatan Yamak, 'Fuar boyunca kalbimizi, zihnimizi, bilgi dünyamızı dolduracak kitaplarla birlikte olacağız. Kentin hafızası ve günü zararla kapatmamak adına yapılan bu çalışmaların kentimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Törende son konuşmayı Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey yaptı. Sözlerine, fuarın başarılı geçmesini dileyerek başlayan Vali Yardımcısı Avşarbey, 'Başta Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen STK'lara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel önemli bir organizasyon. Benimle kitapların paylaşan yerel yazarlarımız oldu. Bence dünya çapında yazarlarımız var. Bir arkadaşımızın kitabını günlerce elimden bırakmadan okudum. Şunu söylemek isterim ki; burada yapılan iş çok kıymetli. Tekrar Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Avşarbey, Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanı Sabahattin Yamak ile Halk Kürsüsü Derneği Başkanı Ramazan Sevinç, vatandaşların katılımıyla birlikte Cumhuriyet Bulvarı üzerinde kurulan stantları gezerek, yazarları ziyaret etti. Yazarlar da eserleri ile ilgili bilgi vererek kitaplarını imzaladı.