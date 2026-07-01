Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenecek TÜBİTAK Bilim Merkezleri Yaz Akademisi, bilim, teknoloji ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlayacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, TÜBİTAK Bilim Merkezleri Yaz Akademisi kapsamında öğrencileri bilim ve teknoloji dolu bir yaz programıyla buluşturuyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılında 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıfa başlayacak öğrenciler için hazırlanan akademi, katılımcılara hem eğlenerek öğrenme hem de yeni beceriler kazanma imkanı sunacak.

Yaz Akademisi boyunca öğrenciler; robotik, kodlama ve uygulamalı bilim atölyelerinde eğitim alarak bilimsel düşünme becerilerini geliştirecek, teknolojiyle üretmenin heyecanını yaşayacak.

Program iki grup halinde gerçekleştirilecek. Birinci grupta 3, 4 ve 5. sınıfa başlayacak öğrenciler, ikinci grupta ise 6 ve 7. sınıfa başlayacak öğrenciler yer alacak. Eğitimler üç dönem halinde gerçekleştirilecek.

Birinci dönem 13-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında, ikinci dönem 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında, üçüncü dönem ise 10-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Başvurular, bilimgenc.tubitak.gov.tr/yaz-akademisi adresi üzerinden yapılabilecek. Son başvuru tarihi 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 17.30 olarak belirlenirken, kesin kayıt işlemleri ise 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 16.00'ya kadar gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bilim ve teknolojiye ilgi duyan tüm öğrenciler, yaz tatilini keşif, deney ve üretimle dolu bir öğrenme serüvenine dönüştürecek TÜBİTAK Bilim Merkezleri Yaz Akademisi'ne davet edildi.