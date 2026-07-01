Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de halk sağlığını korumak ve yaz aylarını daha konforlu hale getirmek amacıyla kesintisiz sürdürdüğü vektör mücadelesini dev bir ekiple sahaya yansıttı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yürütülen kapsamlı ilaçlama çalışmaları kapsamında Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 24 tam donanımlı araç ve 50 uzman personel görevlendirildi.

Ekipler, Salihli'nin merkezinden en uzak kırsal yerleşim yerlerine kadar geniş bir hat çizerek, toplam 86 mahallenin tamamında eş zamanlı ve planlı bir çalışma gerçekleştirdi. Haşere ve sinek oluşumunun önüne geçmek için su birikintileri, sazlıklar, çöp konteynerleri ve rögarlar gibi üreme kaynakları titizlikle ilaçlandı.

Araç ve personeliyle 7 gün 24 saat sahada görev yapan Büyükşehir Belediyesi, yürütülen ilaçlama çalışmalarını şeffaf bir şekilde vatandaşların takibine de açtı.

Üzüm uygulaması içerisindeki 'Hizmet Aracım Nerede?' modülü sayesinde ilaçlama araçlarının anlık konumu, güzergahı ve kamera görüntüleri canlı olarak izlenebiliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, il genelindeki koruyucu sağlık ve dezenfeksiyon çalışmalarına periyodik program dahilinde devam edeceği belirtildi.