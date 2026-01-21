Oyun içi etkinlikler şanlı kutsal kıyafetler, şanlı tanıdık ve Nadir Göksel Taş Dahil Cömert ödüller sunuyor

PRNewswire / SEOUL, Güney Kore (İGFA) - Yüksek kaliteli oyunların tanınmış geliştiricisi ve yayıncısı Netmarble, acımasız karanlık fantezi MMORPG Raven2 için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, oyunun dünya çapında hizmete sunulmasından bu yana geçen 100. günün dönüm noktasını kutluyor ve bir dizi oyun içi etkinlik ve yeni içerik sunuyor.

Bu vesileyle Raven2, oyuncuların verilen görevleri tamamlayarak Şanlı Kutsal Kıyafetler, Şanlı Tanıdık ve Nadir Göksel Taş gibi değerli ödüller kazanabileceği 100.Gün Festivali etkinliğini başlattı. Etkinliğe katılan oyuncular ayrıca 100.Gün Çağır Özel Paketi, 100. Gün Büyüme Özel Paketi, 100. Gün Geliştirme Özel Paketi ve 100.Gün Taslak Özel Paketi gibi çeşitli eşyalarla takas edilebilen 100 Gün Festival Parası (100 jetona kadar) kazanabilirler.

Buna ek olarak, Raven2 şu anda cömert ödüller sunan iki sınırlı süreli giriş yapma etkinliğine ev sahipliği yapıyor:

Küresel Hizmet 100.Gün! Takdir Check-In (21 Ocak - 11 Şubat): Etkinlik süresi boyunca yedi gün boyunca oyunlara giriş yaparak çeşitli Gizli Özellik Sandığı ve daha fazlasını kazanın. Giriş Yapma ödülleri arasında bir Parlayan Büyüme Göğüs: Nadir 1. Günde ve Parlak Nadir Göksel Taş Seçim Sandığı 7. Günde bulunmaktadır.

Belinda'nın Özel Dersi: Giriş Günlüğü (21 Ocak - 25 Şubat): On dört günlük katılım parkurunu tamamlayan oyuncular Yüce Kutsal Kıyafet/Stella/Tanıdık (11) Çağırma Parşömeni ve Özel (11) Çağır Seçim Sandığı elde edebilir.

Kutlama etkinliklerinin yanı sıra, Raven2 oyun seçeneklerini genişletmek ve denge iyileştirmeleri sağlamak için ' Karıştırma' adlı yeni bir içerik özelliği ekliyor.

Karıştırma sayesinde oyuncular mevcut etkilerin gücünü artırabilir ve Yiyeceklerin etkilerini geliştirerek ek bonuslar kazanabilirler. Ayrıca, 4 Şubat'ta büyük ölçekli bir Ay Yeni Yılı kutlama etkinliğinin başlaması planlanmaktadır.

Raven'ın resmi devamı (EvilBane: The Iron King), Raven2 rakipsiz grafiklerle yeniden tasarlanan karanlık bir fantezi diyarında geçen gişe rekorları kıran bir MMORPG'dir.

Özel Kolordu'nun bir üyesi olarak oyuncular, kraliyet emri altındaki tehlikeli ve tuhaf olayları araştırmak ve büyük ölçekli, acımasız bir savaşa katılmak için bir yolculuğa çıkacaklar.

Raven2 hakkında daha fazla bilgi için oyunun , YouTube kanalını ve Facebook adresini takip etmeye devam edin. Oyuncular ayrıca oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek için i ziyaret edebilirler.

NETMARBLE CORPORATİON HAKKINDA

Kore'de 2000 yılında kurulan Netmarble Corporation, önde gelen küresel bir oyun geliştiricisi ve yayıncısıdır. Şirket, beğenilen franchise'lar ve üst düzey IP sahipleriyle stratejik ortaklıklar aracılığıyla dünya çapındaki izleyicilere yenilikçi ve ilgi çekici oyun deneyimleri sunuyor. Kabam, SpinX Games, Jam City'nin ana şirketi ve HYBE ile NCSOFT'un büyük hissedarı olan Netmarble'ın geniş portföyünde Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight, ve The Seven Deadly Sins: Grand Cross yer almaktadır. Daha fazla bilgi için h adresini ziyaret edebilirsiniz.