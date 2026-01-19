Türk savunma sanayi sektörünün lider şirketi SARSILMAZ, 20-23 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek SHOT Show 2026'ya grup şirketleriyle birlikte katılarak, dünyanın en büyük ve en rekabetçi savunma ve sivil silah pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü varlığını bir kez daha ortaya koyuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük sivil silah pazarı olmasının yanı sıra, en bilinçli, eğitimli ve geri bildirim odaklı kullanıcı kitlesine sahip olan ABD, SARSILMAZ'ın küresel büyüme ve konumlanma stratejisinde kritik bir referans pazarı niteliği taşıyor.

ABD'de yerel yapılanması SARUSA üzerinden faaliyet gösteren SARSILMAZ; yalnızca sivil segmentte değil, birçok eyalette kolluk kuvvetlerinin envanterinde aktif olarak kullanılan ürünleriyle de güvenilirliğini sahada kanıtlamış durumda. SARSILMAZ, ABD pazarında elde edilen başarıyı diğer coğrafyalar için güçlü bir referans noktası olarak konumlandırıyor.

SHOT Show'un SARSILMAZ açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü M.Nuri Kızıltan, 'SHOT Show, Amerika kıtasındaki müşterilerimizle doğrudan temas kurabildiğimiz, sektörün yönelimlerini yakından takip ettiğimiz ve rekabet gücümüzü sahada ölçtüğümüz en kritik platformlardan biri. ABD, diğer pazarların dikkatle izlediği bir referans noktası. Bugün SARSILMAZ olarak yalnızca ürün kalitemizle değil; grup şirketlerimizle oluşturduğumuz entegre yapı sayesinde sunduğumuz sürdürülebilir, güvenilir ve bütüncül hizmet anlayışıyla fark yaratıyoruz. Bu sinerjik 'bütünleşik güç' ile ABD'den tüm dünyaya net bir mesaj veriyoruz: Üretim gücümüz, teknolojimiz ve sahada kendini kanıtlamış ürünlerimizle SARSILMAZ size yeter.' diye konuştu.

SHOT SHOW 2026'DA ENTEGRE YETKİNLİK SAHADA

SHOT Show 2026'da SARSILMAZ'ın entegre yapısı; grup şirketlerinin sahaya değer katan uzmanlıklarıyla somutlaşıyor.

Ünimetal, MIM yöntemiyle üretilmiş tabanca ve tüfek parçaları ile ileri üretim süreçlerindeki mühendislik kabiliyetini sergilerken, BPS, farklı çap ve kalibrelerdeki mühimmat üretim gücüyle bu yapıyı tamamlıyor. BEST Defence'in SARUSA standında sergilenen 12.7 mm UKSS (Uzaktan Komutalı Silah Sistemi) ve LA2 Dynamics'in Türkiye'nin ilk silahlı ve bacaklı robotu SARBOT, BEST Defence ve LA2 Dynamics'in ileri teknoloji gücünü temsil ediyor.