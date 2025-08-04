Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen 1. Opera ve Bale Günleri, “Sanat Şehri Denizli” vizyonuyla tüm görkemiyle sürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Festival kapsamında, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de, Laodikya Antik Kenti’nde Anadolu halk müziğinin efsanevi ismi Neşet Ertaş’ın türküleri senfonik düzenlemeyle sanatseverlerle buluşacak. Konser halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Biletler, e-bilet.denizli.bel.tr adresinden temin edilebilecek.

2200 yıllık Laodikya Batı Tiyatrosu tarihi bir gün daha yaşayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konserde, Neşet Ertaş’ın iz bırakan eserleri klasik müzik formlarıyla yeniden yorumlanacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahne alacağı konser, tek perde ve yaklaşık 80 dakika sürecek. Gösterinin orkestra şefliğini Eray İnal üstlenirken, solist olarak soprano Sevil Erçak, tenor Emre Akkuş, bariton Kamil Kaplan ve bas Mehmet Yılmaz sahne alacak.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN DAVET

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu anlamlı etkinliğe tüm sanatseverleri davet ederek, “Neşet Ertaş, bu toprakların ortak hafızasında derin izler bırakmış büyük bir ozanımızdır. Onun türkülerini senfonik düzenlemeyle dinleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sanatı halkla buluşturan, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini sahneye taşıyan bu tür etkinliklerimizi, ‘Sanat Şehri Denizli’ anlayışımızla sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu özel gecede bizimle birlikte olmaya davet ediyorum.”

SANAT ŞEHRİ DENİZLİ

Festival programı kapsamında ayrıca, 2 Eylül 2025 tarihinde Carl Orff’un dünyaca ünlü eseri Carmina Burana, Hierapolis Antik Kenti’nde sahnelenecek. Festivalin kapanışı ise 29 Eylül 2025 tarihinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan Kuğu Gölü balesiyle yapılacak. Daha önce 1. Opera ve Bale Günlerinin açılışı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen Aşk-ı Memnu adlı tiyatro oyunu ile gerçekleştirilmişti.