Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Başkentlileri çeşitli etkinliklerle buluşturuyor.

ANKARA (İGFA) - ABB Kadınlar Lokali üyeleri 'Herkes için Hareketlilik' demek için zumba etkinliğinde bir araya geldi. Ayrıca, Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen yürüyüş etkinliğinde hareketlilik mesajları verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Başkentlileri çeşitli etkinliklerle buluşturuyor.

Ümitköy, Çankaya ve Şafaktepe Kadınlar Lokaline üye kadınlar, 'Herkes için Hareketlilik' mesajları vermek için zumba etkinliğinde buluştu. Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen yürüyüş etkinliğinde ise şapka takıp tişört giyen kadınlar 'her zaman hareket' mesajları verdi.

'BİRLİKTE HAREKETLİLİĞE BİR ADIM ATMAK İÇİN TOPLANDIK'

Her yıl kutlanan haftanın kendileri içinde dolu dolu geçtiğini ve etkili sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan ABB Ümitköy Kadınlar Lokali İdarecisi Fatma Pehlivanoğlu, 'Dans etkinliği koymak istedik. Bunu da farkındalık oluşturmak için yapıyoruz. İnsanların daha çok hareket etmesi için ya da farkındalığa katkıları bulunsun diye yapıyoruz. Herkes güzel zaman geçirdi ve eğlendi' derken, zumba yapmanın hem spor hem de eğlenme aracı olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediyesi Spor Eğitmeni Emel Söyler ise şunları söyledi: 'Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hareketin hayatımızda ne kadar önemli bir yerde olduğunu göstermek için hep birlikte bir araya geldik. Bunu yapmak sadece sağlık açısından değil hem kendimizi değerli hissetmek açısından çok önemli. O yüzden birlikte hareketliliğe bir adım atmak için toplandık.'