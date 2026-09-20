Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli hızlı tren projesinde ikinci setin üretimine geçildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni Milli Hızlı Tren için seri üretimin başladığını açıkladı. Uraloğlu, ilk setin testlerinin başarıyla sürdüğünü, ikinci setin üretimine ise geçildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımına göre, 2027 ve 2028 yıllarında 7'şer set olmak üzere toplam 14 set üretimi hedefleniyor.

577 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK

Milli imkânlarla geliştirilen tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olacağı bildirildi. Projenin Sakarya'da bulunan Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında yürütülen yapım çalışmalarında ise yüzde 90 seviyesine ulaşıldığı ifade edildi. Bakan Uraloğlu, Milli Hızlı Tren projesiyle demiryollarında yerli üretim gücünün daha da ileri taşındığını vurguladı.