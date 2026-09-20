Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havacılıkta küresel ölçekte yükselişini sürdürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7-13 Eylül tarihlerini kapsayan verilere göre İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1.643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu, dünya genelinde ise 5. sıraya yükseldiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımına göre Antalya Havalimanı da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı.

Türkiye'nin günlük ortalama 4 bin 191 uçuşla Avrupa'da 6. sırada bulunduğunu belirten Uraloğlu, ülkenin havacılıktaki gücünün artmaya devam ettiğini vurguladı.

TÜRKİYE UÇUŞ MERKEZLERİ ARASINDA ÖNE ÇIKIYOR

Uraloğlu, Türkiye'nin dünyanın önemli uçuş merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini ifade ederek, havacılık altyapısının güçlendirilmeye devam edildiğini söyledi. Bakanlığın verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın Avrupa ve dünya sıralamasındaki yükselişi, Türkiye'nin hava trafiğinde bölgesel bir merkez konumunu pekiştirdi. Bakan Uraloğlu, paylaşımında Türkiye'nin havacılıktaki gücünü artırmaya ve ülkeyi küresel ölçekte daha ileri taşımaya devam ettiklerini belirtti.