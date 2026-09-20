Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Encekler Mahallesi'nde yüzyıllardır sürdürülen Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Etkinliği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Encekler Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Alevi-Bektaşi kültürünün önemli değerleri yaşatılırken birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.



Encekler Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe; Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Encekler Mahalle Muhtarı Tuncay Demir, il ve ilçe protokolü ile Manisa ve çevre illerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Horasan erenleri geleneğinin önemli isimlerinden Bağdatlı Sultan adına düzenlenen etkinlik, yüzyıllardır yaşatılan Alevi-Bektaşi kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, konuşmalar ve geleneksel ikramlarla devam etti.

Etkinlik boyunca paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duyguları ön plana çıkarken, Encekler Mahallesi'nde yaşatılan kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekildi.

Program kapsamında sahne alan Salihli Türkü Dostları, seslendirdikleri deyiş ve türkülerle katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Alevi-Bektaşi kültürünün önemli ritüellerinden olan Semah gösterisi de etkinliğin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. Programın konser bölümünde ise sanatçı Serpil Efe sahne aldı. Seslendirdiği türküler ve deyişlerle katılımcılara keyifli anlar yaşatan Efe, Encekler'deki şenlik coşkusunu artırdı. Etkinlikte, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez sanatçı Serpil Efe'ye hediye ve çiçek takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Encekler Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, farklı kesimlerden vatandaşları aynı kültürel değerler etrafında bir araya getirdi.

