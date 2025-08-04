Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’ye yakın konumda yer alan Şövalye Adası’nda ikamet edenler ile Fethiye'den adaya günübirlik ziyarette bulunmak isteyen vatandaşlar ve turistler için Fethiye-Şövalye adası deniz ulaşım seferlerini başlattı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Fethiye - Şövalye Adası yolcu motoru seferleri, adada yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda Fethiye’de tatil yapan ya da adayı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ve turistler için de konforlu bir ulaşım imkânı sunuyor.

15 Eylül tarihine kadar devam edecek yolcu motoru seferleri, Fethiye Belediyesi Rıhtımı’ndaki (Pelikan Kafe önü) iskeleden ve Şövalye Adası’ndan olmak üzere karşılıklı olarak günde üç kez düzenleniyor. Fethiye kalkış saatleri 09.00, 14.00 ve 19.00; Şövalye Adası kalkış saatleri ise 10.00, 15.00 ve 20.00 olarak planlandı.

Ulaşımda Kolaylık ve Avantajlı Tarife Dönemi

Yeni düzenleme kapsamında, Fethiye – Şövalye Adası arasında başlayan yolcu motoru seferlerinden 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler ücretsiz olarak yararlanıyor.

Öğrenciler ve öğretmenler için indirimli tarifeler uygulanırken, 60-65 yaş arası vatandaşlar da avantajlı bilet fiyatlarından faydalanıyor. Ücret tarifesi tam bilet için 100 TL, öğrenci için 50 TL, öğretmenler ve 60-65 yaş grubu için ise 75 TL olarak belirlendi. Seferlerde ödeme yalnızca kart ile yapılabiliyor.

Özer: “Ulaşım Hem Çok Pahalı Hem de Maliyetliydi”

Şövalye Adası’ndan Fethiye’de kurulan pazar için gelen Serpil Özer, “Yıllardır adalıyız, öncesinde böyle yolcu motorumuz yoktu. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Bu seferler olmadan önce ulaşım hem çok zordu hem de çok maliyetliydi. Düzenleme için çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

KIVRAK: “DENİZ ULAŞIMI ZOR, BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜRLER”

Murat Kıvrak, “Bölge sakinleri olarak senelerden beri buna ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediyesi’nin de ihtiyaçlarımızı görerek bu hizmeti başlatmasına çok sevindik. Bu imkânı sunduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.” dedi.