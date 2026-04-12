Düzce'de Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu, fındık fiyatlarındaki düşüşe ilişkin yaptığı açıklamada üreticinin ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu belirtti.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu, piyasada fındık fiyatlarının kabul edilemez seviyelere gerilediğini ifade ederek, 'Fındık üreticisi çok zor durumda. Piyasa, söylemeye utandığımız seviyelere geriledi; ortada ciddi bir kriz var' dedi.

Fiyatların hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için olağanüstü koşulların yaşanmasının beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Mutioğlu, 'Fiyatların yükselmesi için illa zirai don mu yaşanması gerekiyor?' diye konuştu.

Girdi maliyetlerindeki artışa da dikkat çeken Başkan Mutioğlu, özellikle akaryakıt fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 100 arttığını, buna karşın üreticiye verilen desteklerin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Üreticilerin çözüm arayışında olduğunu belirten Mutioğlu, 'Başka kurtuluşumuz yok; ya kooperatifleşerek nihai ürünü elde edeceğiz ya da her yıl olduğu gibi 'hakkımız yeniyor' deyip bağırıp duracağız. Sesimizi duyan da yok' ifadelerini kullandı.