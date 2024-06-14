NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın geleneksel aile fotoğrafı çekimine katılan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, oturum öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanları ile de sohbet etti.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Bakanı Güler, ikinci gün oturum öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanları ile sohbet etti.

Bakan Güler’in de yer aldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın geleneksel aile fotoğrafı çekiminden görüntüler Mili Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de yer aldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın geleneksel aile fotoğrafı çekiminden görüntüler…#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/VGA8nCKO7F— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2024