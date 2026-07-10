Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Temmuz ayı meclis oturumunda geçmiş dönemdeki işten çıkarmalarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklanan veriler mecliste CHP'li üyelerle sözlü tartışmalara neden oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü toplantıda, grup sözcüleri de gündeme dair görüşlerini paylaştı.

Şahin Biba'nın başkanlığında toplanan Büyükşehir Meclisi'nde CHP grubunun dile getirdiği işten çıkarma iddialarına Biba, iki yıllık verileri açıklayarak cevap verdi. Başkan Vekili Biba, Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart 2024 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasındaki iki yıllık süreçte, dönemin CHP'li yönetimi tarafından toplam 4.599 kişinin işten çıkartıldığını ve 5.387 kişinin işe alındığını duyurdu.

CHP grubunun, söz konusu iki yıllık dönemde binlerce kişinin sebepsiz yere işten çıkartılmasına sessiz kaldığını ve yine o süreçte binlerce kişinin kontrolsüz bir şekilde işe alınmasıyla ilgili hiçbir sorgulama yapmadığını hatırlatan Başkan Vekili Biba, 'Nihayet, iki yıl sonra da olsa işten çıkarmalarla alakalı ses çıkardınız. Nihayet vicdana gelmişsiniz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Şahin Biba, 'Dönemin belediye başkanı başta olmak üzere CHP Meclis Grubu'nun bu işten çıkarmaların hangi gerekçelerle yapıldığını ve aynı dönemde binlerce kişinin hangi kriterlerle Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığını, Bursa kamuoyuna ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne izah etmesini bekliyoruz. Siz önce bunların hesabını verin. Biz, kimleri neden çıkardığımızla ilgili detaylı rapor vereceğiz.' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, ayrıca gündeme gelen Batı Katı Entegre Bertaraf Tesisi ile ilgili de temmuz ayı ikinci oturumunda sunum yapılacağını duyurdu.

https://youtu.be/NZHzyyJfw7w?t=3533