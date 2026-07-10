Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgeleri için yağış uyarısında bulundu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzeyli; güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sabah saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.