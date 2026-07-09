Son bir haftada 316 kişi sınırda yakalandı
Son bir haftada 316 kişi sınırda yakalandı
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu İ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 aydır sürdürülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından, yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik il merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Müdürlük açıklamasında, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, özverili çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: RSS