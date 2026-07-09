Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu İ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 aydır sürdürülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından, yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik il merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
???? TEFECİLİK OPERASYONUNDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI— Kastamonu Emniyet Müdürlüğü (@KastamonuEmniy1) July 9, 2026
???? Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, Tefecilik suçu kapsamında yaklaşık 6 aydır sürdürülen çalışmalar neticesinde, yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı: pic.twitter.com/o8BKdMS7WZ
Müdürlük açıklamasında, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, özverili çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi.