Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik saldırılara sert tepki gösterdi; İsrail hükümetinin politikalarının şiddeti teşvik ettiği vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Filistinli sivilleri hedef alan saldırıların 'en güçlü biçimde kınandığı' ifade edildi.

Bakanlık, İsrail hükümetinin izlediği politikaların bölgede şiddeti körüklediğini belirterek, yerleşimci saldırılarının teşvik edildiğine dikkat çekti. Açıklamada, bu yaklaşımın Filistin halkını sindirmeyi amaçladığı ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara zarar verdiği vurgulandı. Uluslararası topluma da çağrıda bulunulan açıklamada, Filistin'de yaşanan ihlallerin cezasız kalmaması gerektiği belirtilerek, sorumluların yargı önünde hesap vermesinin sağlanması istendi.

Dışişleri Bakanlığı, bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için uluslararası hukukun işletilmesinin önemine işaret etti.