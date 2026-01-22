İzmir'de Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güneş Kitap Kulübü, Türk edebiyatının usta kalemlerinden gazeteci-yazar Osman Balcıgil'i ağırladı

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Güneş Kitap Kulübü ile Neşeli ve İyi İnsanlar Atölyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında son olarak, Ela Gözlü Pars Celile, Yeşil Mürekkep ve Nefesi Tutku Olan Kadın Afife Jale gibi unutulmaz eserlerin yazarı Osman Balcıgil, edebiyatseverlerle bir araya gelerek, tarihin tozlu sayfalarını edebiyatın ışığıyla araladı.

Wellness Koçu Sevda Kılıçaslan'ın moderatörlüğünde Zoom üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen söyleşi, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Meclis Salonu'na kurulan ekran vasıtasıyla takip edildi. Salonu dolduran edebiyat tutkunları, usta yazarı iki saat boyunca canlı yayında dinleme ve sorularını yöneltme fırsatı buldu. Etkinliğin en anlamlı anlarından biri, Güneş Kitap Kulübü üyesi Gamze İzmirli'nin, Balcıgil'in 'Nefesi Tutku Olan Kadın Afife Jale' romanını, tiyatral anlatımıyla canlandırması oldu.

'TARİHE YÜZDE 100 SADIK KALIYORUM'

Söyleşide Afife Jale'yi anlattığı romanı ve araştırmacı kimliği üzerine konuşan Osman Balcıgil, eserlerinde gerçeklikten kopmadığının altını çizdi. Balcıgil, 'Afife Jale çok özel ve mücadeleci bir karakterdi. Onun inatçı yapısı aslında bir aydın duruşudur. Ben kitaplarımda, gazetecilikten gelen alışkanlığımla ciddi bir araştırma yapıyor ve tarihe yüzde 100 bağlı kalıyorum. Esası bozmadan, insanların tarihi daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyorum' dedi.

Moderatör Sevda Kılıçaslan ise Osman Balcıgil'in edebiyat dünyasındaki yerine vurgu yaparak, 'Osman Bey'in her kitabında adeta bir ansiklopedi derinliği buluyoruz. Bizi eserleriyle farklı dünyalara taşıdığı ve bu büyülü kapıları açtığı için kendisine teşekkür borçluyuz' ifadelerini kullandı.