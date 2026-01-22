Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'e kazandırılan Mola Park, Antikkapı A.Ş. tarafından hizmete alınan 'Halka Kafe', 'Kocaelispor Store' ve 'Ormanya Ürünleri Satış Noktası' ile şehrin sosyal yaşamına canlılık katıyor. Mola Park, Kocaelililerin favorisi olmuş durumda.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehre değer katan vizyoner projeleri kapsamında hayata geçirilen Mola Park, Antikkapı A.Ş.'nin hizmete açtığı kafe ve satış noktaları ile beraber kente benzersiz bir kimlik kazandırdı. Büyükşehir'in atıl durumdaki bir alanı dönüştürerek kullanıma sunduğu meydanda, İzmit'in kalbinde bir lezzet durağı olan Halka Kafe, Kocaelispor Store, Ormanya Ürünleri Satış Noktası vatandaşların yoğun ilgisi ile takdir topladı.

Antikkapı tarafından 2025'in yazında hizmete açılan Halka Kafe, her yaştan vatandaşın nefes alabileceği yeni bir buluşma noktası olarak yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlarıyla öğrenciden aileye, esnaftan memura kadar herkesin tercihi olmayı başaran Halka Kafe, İzmit'e ait lezzetli simidinden dereotlu poğaçaya, taze demlenmiş çaydan Fransız ekler ve trileçe gibi damağa hitap eden tatlı çeşitleri ile misafirlerini ağırlıyor.

TARAFTAR RUHU MOLA PARK'TA YAŞANIYOR

Mola Park içerisinde yerini alan Kocaelispor Store ise, kentin kalbinde yeşil-siyah renklere gönül verenler için taraftar ruhunu yaşayabilecekleri özel bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Kulüp ürünlerinin yer aldığı mağazada orijinal lisanslı forma, atkı, şapka, hediyelik eşyadan günlük kullanıma geniş ürün yelpazesine ulaşılabiliyor. Aynı zamanda Mola Park, Kocaeli'nin spor kültürünü güçlendiren ve şehrin sosyal yaşamına renk katan önemli bir adres haline getiriyor.

Sekapark A.Ş.'nin Ormanya Ürünleri'nin satış noktası ise ziyaretçileri, tıbbi ve aromatik çaylar, doğal kokulu mumlar, besin destek ürünleri, kolonya ve doğal kozmetik ürünler gibi geniş bir ürün yelpazesiyle buluşturuyor. Özel olarak üretilen aromatik lokum, pişmaniye ve çeşitli geleneksel şekerlemeler ise hem lezzet hem de kültürel bir deneyim sunuyor. Büyükşehir, Ormanya Ürünleri satış noktasını Kocaeli'nin yöresel ve doğal değerlerini tanıtan bir merkez olarak öne çıkarıyor.

Mola Park içerisinde haftanın her günü hizmete açık olan Halka 07.00-23.00, Kocaelispor Store 10.00-18.00, Ormanya Satış Noktası ise 07:00-23.00 saatleri arasında hizmet veriyor.