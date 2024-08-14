İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-32' operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-32 operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

59 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; bin 300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 dedektör köpek ile yapıldı.

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Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ile 861 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonlarda 520 zehir taciri gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1823593330594271331

Kaynak: igf