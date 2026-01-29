Bunlar da ilginizi çekebilir

Ligde yenilgi yüzü görmeyen Büyükşehir Basketbol, namağlup serisini sürdürmek için parkeye çıkacak. Teknik heyet ve oyuncular, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda mücadeleye odaklanırken, takım ligdeki istikrarlı performansını sürdürmek istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Büyükşehir, kendi evinde 89-60'lık skorla kazanmıştı.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin namağlup tek takımı olan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, sezonun 16'ncı haftasında Beylikdüzü Basketbol İhtisas'a konuk olacak.

Namağlup Büyükşehir Basketbol, Beylikdüzü Basketbol İhtisas'a konuk oluyor. 30 Ocak Cuma günü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 18.00'da başlayacak.

