Bunlar da ilginizi çekebilir

Özgür Özel'den Erdoğan'a '29 Mart' teklifi: 'Sen yenersen siyaseti bırakıyorum!'

Muğla Milas spor kurslarıyla her yaşa hareket katıyor

Bursa Osmangazi Belediyespor, alınan bu derecelerle turnuvayı kulüpler sıralamasında Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.,

Bunun yanı sıra çift kızlar kategorisinde Nihan Tahran ve Buğlem Yavuz ikilisi ikincilik, çift erkekler kategorisinde ise Fatih Çavdar ile Turan Özden ikilisi üçüncülük kürsüsüne çıktı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Badminton Federasyonu tarafından organize edilen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda, Osmangazi Belediyespor'un genç sporcularının kıyasıya mücadelesi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Bursa Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 19-23 Ocak tarihlerinde Hatay'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.