Keşan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Gezer, berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalınan müzikler nedeniyle istenen telif hakkı ücretlerine sert tepki gösterdi.EDİRNE (İGFA) - Gezer, küçük esnafın zaten zor koşullarda ayakta kalmaya çalıştığını belirterek, bu tür uygulamaların adaletsizlik olduğunu söyledi.

Gezer yaptığı açıklamada, salonlarda dinlenen müziğin bir kazanç aracı olarak görülmesinin esnafı mağdur ettiğini ifade etti:

“Son zamanlarda; berber ve güzellik kuaför salonlarımızda çalınan müzikler için telif hakkı ücreti istenmesi büyük bir adaletsizlik olarak görülmektedir. Küçük esnafın sırtına yüklenen bu yeni maliyet, zaten zor şartlarda ayakta durmaya çalışan esnafımızı daha da zora sokmaktadır.”

Salonların birer eğlence mekanı ya da konser alanı olmadığını vurgulayan Gezer, uygulamanın gerçekçi olmadığını şu sözlerle dile getirdi: “Bizler yüzlerce kişiye konser vermiyoruz. Müşterilerimiz beklerken çalan bir radyodan dinlenen bir şarkının ticari kazanç olarak değerlendirilmesi, hem vicdanlara hem de mantığa sığmıyor.”

Meslektaşlarının haklarını korumak adına bu uygulamanın karşısında olduklarını vurgulayan Gezer, hukuki mücadele başlatacaklarını da belirtti:

“Oda başkanı olarak, meslektaşlarımıza karşı uygulanmaya ve dayatılmaya çalışılan bu telif hakkı adaletsizliğinin karşısında olduğumuzu ve hukuki olarak da gerekli tüm çalışmaların yapılacağını kamuoyuna duyurmak istiyorum.”

Küçük esnafın üzerindeki ekonomik yüklerin her geçen gün arttığını ifade eden Gezer, yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.