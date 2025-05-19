Büyük Birlik Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı 13. Olağan Kongresi Belediye Kültür Merkezi'nde gerçeykeşti. Kongreye CHP'den seçilen Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de katıldı. Kongrede, Fedai Karakol yeniden oybirliğ ile başkan seçildi.

Uzun süredir ilçe başkanlığı yapan Fedai Karakol, teşkilat tarafından yeniden aday gösterildi. Kongreninaçılışında konuşan ve katılımcılar ile misafir davetlilere "Hoşgeldiniz" diyerek teşekkür eden Fedai Karakol, Büyük Birlik Partisinin Kurucu Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu da anarak, rahmet diledi.

İlçe Başkanı Fedai Karakol açılış konuşmasında kısaca şunları söyledi. “Büyük Birlik Partisi 30 yıldır Türk siyasi tarihinde aktif olan partiyiz. Millet ve devlet menfaatini önde tutan ve bu uğurda liderini şehit vermiş tek siyasi partiyiz. Rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu Genel Başkanımızın dediği gibi fedakârlık değil feda olmak üzere göreve talip olduk. Büyük Birlik Partisi Türk siyasetinde denge noktasındadır. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bugüne kadar Büyük Birlik Partisinin çizgisi misyonu ve vizyonu aynı olarak Muhsin Yazıcıoğlu duruşuna ve sevdasına uygun olarak devam edecektir.” dedi.

Açılışta Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı CHP'li Hakan Bahçetepe'ye de söz verildi. Bahçetepe konuşmasında Büyük Birlik Partisi kadrosunu çalışmalarından dolayı kutlarken, belediye olarak her kesime eşit davranışta bulunduklarını ifade itti.

BBP İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar'da yaptığı konuşmada teşkilat üyelerini kutlayarak başarılar diledi.

Elperen Ocakları Gaziosmanpaaş İlçe Başkanı Kadir Yılmazer ve ekibide Büyük Birlik Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Kongresindeydi.

BBP Genel Kurulu'na Ak Parti'den ve MHP'den de katılımlar dikkat çekti. Ak Parti Belediye Meclisi Sözcüsü Zekeriye Eroğlu, Mustafa Koral gibi tanınmış isimlerde yer aldı.