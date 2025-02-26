Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti 8. Olağan Kongresinde yaşanan coşkunun ve oluşan kadronun ülkenin parlak geleceğinin işareti olduğuna dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - AK Parti 8. Olağan Kongresine katılan Başkan Yalçın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine vurgu yaparak, “Her daim yenilenen ve gücüne güç katan partimiz, yine çok başarılı bir organizasyon ile güzel bir kongreye imza attı. Salonun içinde ve dışında büyük bir coşku vardı. Yapılan seçimlerle partimizin MKYK’sı belli oldu.

Şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Oluşan kadronun, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz adına çok başarılı işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. MKYK üyeliğine seçilen Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş ve Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş ile tüm diğer MKYK üyelerimizi de tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.