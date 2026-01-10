Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında gazetecilerin üstlendiği hayati role dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Basın mensuplarımız; gece gündüz demeden, kimi zaman zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmek için fedakârca görev yapmaktadır. Doğruyu arayan, hakikatin izini süren bu emek, demokrasimizin en güçlü teminatlarından biridir' ifadelerini kullandı.

Yerel basının şehirlerin hafızası olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, 'Talas'ta yaptığımız her hizmetin, her projenin vatandaşlarımıza ulaşmasında basınımızın katkısı çok büyüktür. Şehrimizin gelişimine tanıklık eden, sorunları dile getiren ve çözüm süreçlerine ışık tutan gazetecilerimiz, aynı zamanda yerel demokrasinin de vazgeçilmez bir parçasıdır' dedi.

Başkan Yalçın mesajını, 'Mesleğini etik ilkelerden ödün vermeden icra eden, kalemiyle ve objektifiyle kamuoyunun vicdanı olan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyor, tüm gazetecilerimize sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum' sözleriyle tamamladı.