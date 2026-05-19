DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutladı. Gençlerin enerjisini zirveye taşıyan organizasyonlar, spor, doğa ve sanat dolu etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlerin enerjisini ve bayram coşkusunu zirveye taşıyan kutlamalar, potanın yıldızlarını, müzik tutkunu gençleri ve doğaseverleri unutulmaz etkinliklerde bir araya getirdi.

POTANIN GENÇ YILDIZLARINDAN KIYASIYA MÜCADELE



DBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası, Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda büyük bir heyecana sahne oldu.

Toplam 40 takım ve 160 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuva; U12, U14, U16 ve U18 olmak üzere 4 farklı kategoride kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Final karşılaşmalarını yerinde izleyerek gençlerin heyecanına ortak olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kupa ve madalya törenine katılarak dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.





'19 MAYIS RUHUNU GENÇLERİMİZİN GÖZLERİNDE GÖRÜYORUZ'



Gençlere seslenen Başkan Çavuşoğlu, '19 Mayıs ruhunu, Atatürk'ün bu bayramı armağan ettiği gençlerimizin enerjisinde ve gözlerindeki ışıkta görmek bizlere büyük bir gurur veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya, onları sporla, bilimle ve sanatla desteklemeye devam edeceğiz. Turnuvaya katılan, alın teri döken ve bu güzel dostluk ortamını paylaşan tüm sporcularımızı ve ailelerini yürekten kutluyorum' dedi.



DOĞA TUTKUNLARI 'GENÇLİK ZİRVESİ'NDE BULUŞTU



Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü doğa yürüyüşleri kapsamında 19 Mayıs'a özel anlamlı bir rota çizdi. Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından düzenlenen 'Gençlik Zirvesi Doğa Yürüyüşü', Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya ve toplam 55 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkarcı, Ornaz, Boztepe güzergahını takip eden 16 kilometrelik parkur boyunca devam eden yürüyüşte, katılımcılar Türk bayrağını gururla zirveye taşıdı. 1950 metrelik zirvede gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dönüşe geçen ekip, doğa sevgisini ve 19 Mayıs ruhunu bir arada hissetti.





GENÇ YETENEKLER BÜYÜKŞEHİR SAHNESİNDE



Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması ile 19 Mayıs coşkusu bu kez sahneye taşındı. Denizli'nin genç yeteneklerinin sahne aldığı yarışma, başvuruların ardından ön eleme ve yarı final aşamalarıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Yarışmanın büyük finali ise DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapıldı. Denizli genelinden 16 lisenin finale kaldığı yarışmada, gençlerin sergilediği performanslar izleyicilerden büyük alkış aldı.



PERFORMANSLAR DEĞERLENDİRME KURULU'NU ZORLADI



Gençler seçtikleri kostümler, göz dolduran sahne şovları ve profesyonelleri aratmayan müzikal yetenekleriyle jüri üyelerini etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. Pamukkale Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Yağcı, Necati ve Saykolar grubunun gitaristi Alper Kayman, müzik öğretmeni ve Türk Halk Müziği Koro Şefi Kemal Kocamanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Orhan Dikici ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Şube Müdürü Hakan Eyiden'den oluşan Değerlendirme Kurulu, gençlerin performansları karşısında seçim yapmakta oldukça zorlandı.



LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



Jüri üyelerinin titiz puanlaması sonucunda; yarışmanın birincisi Yaşar Kımıl Fen Lisesi Grup Yankı, ikincisi Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi Grup Dipses, üçüncüsü ise Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Grup Retro Vaveyla oldu.

Büyük finalde jürinin beğenisini kazanarak dereceye giren okullara ödülleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım tarafından takdim edildi. Gençlerin müzikal yeteneklerini sergilediği yarışmanın birincisi olan Grup Yankı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, ikinciliği elde eden Grup Dipses 30 bin TL, üçüncülük kürsüsüne çıkan Grup Retro Vaveyla ise 20 bin TL para ödülü almaya hak kazandı.