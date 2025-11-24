Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğretmenlerin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekerek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu bir kutlama mesajı yayınlayarak mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Melikgazi Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcilerin her zaman yanında ve destekçileri olduk. Kısa sürede ilçeye birçok okul yaparak; Türkiye'de en çok okul yapan belediye ünvanını kazandık. Çünkü eğitim en çok önem verdiğimiz hizmetler arasında yer alıyor. Okulları inşa etmek kadar, bu okullarda geleceği inşa eden çocukları yetiştiren öğretmenlerimiz de oldukça kıymetli. Eğitim toplumun temel taşıdır.

Öğretmenlerimizin öğrenciler üzerinde ciddi emek ve fedakârlıkları var. Öğretmenlik yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda geleceği şekillendiren kutlu bir görev. Eğitime verdiğimiz desteklerimiz artarak sürecek. Tüm öğretmenlerimize emekleri için minnettarız. Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunun bilinciyle, öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile geleceğimizi aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Bizler de belediyeler olarak tüm öğretmenlerin emeğiyle büyüyen bir nesil için gayretle çalışmayı, üretmeyi ve hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bilgisiyle, sevgisiyle, sabrıyla yolumuzu aydınlatan tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum.'